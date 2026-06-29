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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Firma / Mitarbeiter entdeckt verdächtige Personen

Am Sonntag, den 28.06.2026, bemerkte ein Mitarbeiter einer Firma am Gewerbering in Lohne gegen 15:40 Uhr drei männliche maskierte Personen auf dem Betriebsgelände. Als diese den Mitarbeiter entdeckten, flohen die drei Männer mit einem PKW in unbekannte Richtung. Auf dem Firmengelände wurde zuvor die Fensterscheibe einer Halle eingeschlagen, um sich den Umständen nach Zutritt zu dieser zu verschaffen. Diebesgut wurde bisherigen Erkenntnissen nach nicht erlangt. Eine Nahbereichsfahndung nach dem PKW verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Nacht von Samstag, den 27.06.2026, auf Sonntag, den 28.06.2026, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Magnolienstraße in. Hierfür zerschlugen sie mit einem Stein ein zur Straße gelegenes Fenster. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Hauseingangstür beschädigt

Am Sonntag, den 28.06.2026, beschädigten unbekannte Täter gegen 18:45 Uhr die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Deichstraße. Zuvor könnte es durch Jugendliche zu Klingelstreichen gekommen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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