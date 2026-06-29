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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) / Bevern - Vollbrand eines Zweifamilienhauses

Am Montag, den 29.06.2026, wurde der Großleitstelle in Oldenburg gegen 11:20 Uhr der Brand eines Zimmers in einem Zweifamilienhaus an der Straße Zum Feldkamp in Essen (Oldb) / Bevern gemeldet. Der Brand breitete sich schnell im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus und griff im Verlauf auf den gesamten Dachstuhl über. Das Gebäude stand in der Folge im vorderen Teil in Vollbrand. Diverse Feuerwehren wurden zur Brandbekämpfung entsandt. Die Löscharbeiten dauerten den Nachmittag über an. Zuvor konnten sich die Bewohner eigenständig aus den Räumlichkeiten entfernen und wurden durch den Rettungsdienst und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreut. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen nach niemand. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Dinklage - 83-Jähriger Rollerfahrer nach Unfall verstorben

Bereits am Samstag, den 20.06.2026, befuhr ein 83-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Roller gegen 12:00 Uhr die Goethestraße in Richtung Samskamp. Bisherigen Ermittlungen nach verlor er während der Fahrt alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und prallte abschließend vor einen Weidezaun. Einer ersten Einschätzung nach könnte ein medizinischer Notfall für den Verkehrsunfall ursächlich gewesen sein. Der Dinklager wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Im Laufe der Zeit verschlechterte sich sein Zustand. Am 27.06.2026 verstarb der 83-Jährige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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