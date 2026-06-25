Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 24.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr einen geparkten PKW Audi A 5 im Bereich der Straße Olden Streek. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 24.06.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz eines Einrichtungs- bzw. Möbelgeschäftes an der Straße Grüner Hof. Als Unfallzeitraum wurde 15:30 Uhr bis 18:40 Uhr angegeben. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf ca. 2000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/9330 entgegen.

Friesoythe / Edewecht - Haken auf der Fahrbahn / Diverse Sachschäden an PKWs

Am Mittwoch, den 24.06.2026, meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 20:30 Uhr über den Polizeinotruf, wonach diese zuvor im Bereich der Küstenkanalstraße / B 401 in Fahrtrichtung Oldenburg auf der Fahrbahn liegende Metallhaken überfahren hätten. Die Metallhaken durchstachen zum Teil die Reifendecken und verursachten Sachschäden bei mindestens vier Fahrzeugen. Bisherigen Ermittlungen nach könnten diese von einem PKW oder Anhänger herabgefallen seien. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Auslegung liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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