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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bürogebäude in Wilhelmshaven - Bargeld entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 13.06.2026, 02:00 Uhr, und dem 15.06.2026, 07:30 Uhr, kam es in einem Bürogebäude in der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem Einbruchdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter auf derzeit noch ungeklärte Weise in die Büroräumlichkeiten ein. Im Gebäude wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und durchsucht.

Die Täter entwendeten Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe aus einer Geldkassette und entfernten sich anschließend unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Peterstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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