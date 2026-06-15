Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Bankgebäude - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.06.2026, gegen 15:06 Uhr, wurde in einer Bankfiliale in der Virchowstraße in Wilhelmshaven ein Alarm im Bereich des Tresorraumes ausgelöst.

Wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte der Polizei am Objekt ein. Im Rahmen einer gemeinsamen Überprüfung des Gebäudes mit einer Verantwortlichen der Bank wurde im Kellerbereich festgestellt, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, von einem benachbarten Archivraum zum Tresorraum zu gelangen..

Hinter der betroffenen Wand befindet sich eine Schließfachanlage. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter den Tatort erst kurz vor dem Eintreffen der Polizei verlassen haben. Ferner gelangten die Täter in keinen besonders gesicherten Raum - Diebesgut wurde ebenfalls nicht erlangt. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen sowie zu den Zutritts- und Fluchtwegen dauern an.

Zeugen, die im Bereich der Virchowstraße, insbesondere in der Nähe des Bankgebäudes, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere Hinweise zu Personen, die sich in den vergangenen Tagen oder Stunden im Umfeld des Gebäudes aufgehalten oder dort Arbeiten vorgetäuscht haben könnten, können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Jede Beobachtung - auch wenn sie zunächst unbedeutend erscheint - kann wichtige Ermittlungsansätze liefern.

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