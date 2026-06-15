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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung und Bedrohung auf Fahrradstraße - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 14.06.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einer Nötigung im Straßenverkehr sowie einer anschließenden Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Radfahrer die dortige Fahrradstraße, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mehrfach dicht auf ihn auffuhr. Der Radfahrer fühlte sich hierdurch genötigt, die Fahrradstraße zu verlassen. Im weiteren Verlauf soll der Pkw-Fahrer den Geschädigten zudem verbal bedroht haben. Der unbekannte Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben: - männlich - älterer Herr - weiße Haare Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Opel gehandelt haben, der auffällig mit mehreren Puppen dekoriert gewesen sei. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Bedrohung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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