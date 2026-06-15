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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Oldtimermarkt in Bockhorn verläuft weitgehend störungsfrei

Bockhorn (ots)

Vom 12.06.2026 bis zum 14.06.2026 fand in Bockhorn der traditionelle Oldtimermarkt statt. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen zog die Veranstaltung nach Angaben des Veranstalters mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher sowie rund 100 Aussteller mit etwa 6.000 Oldtimern aus dem In- und Ausland an. Das Veranstaltungsgelände befand sich wie in den Vorjahren zwischen dem Oldenburger Weg und der B 437. Die Anreise erfolgte überwiegend über die A 29 und die B 437. Insbesondere am Freitag und Samstag kam es zeitweise zu stockendem Verkehr im Umfeld der Veranstaltung. Die Verkehrsbeeinträchtigungen lösten sich jedoch ohne besondere verkehrslenkende Maßnahmen wieder auf. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung insgesamt ruhig und friedlich. Trotz der hohen Besucherzahl blieb die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten überschaubar. In der Nacht zum Samstag wurden auf einem Parkplatz im Nahbereich des Veranstaltungsgeländes Kennzeichen entwendet. Im weiteren Verlauf des Wochenendes wurden zudem eine Unterschlagung, ein Diebstahl auf dem Veranstaltungsgelände, ein versuchter Diebstahl aus einem Wohnmobil sowie der Diebstahl eines Bekleidungsstückes angezeigt. Am Samstagabend kontrollierten Einsatzkräfte vier Jugendliche, die mit ihren Mofas vom Veranstaltungsgelände nach Hause fahren wollten. Dabei wurde festgestellt, dass drei der Jugendlichen nicht über die erforderliche Berechtigung verfügten. Ein weiterer Jugendlicher stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Auch der Abreiseverkehr am Sonntag verlief weitgehend störungsfrei. Es kam lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz der Veranstaltung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

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Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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