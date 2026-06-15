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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle nach Hinweis auf auffällige Fahrweise

Schortens (ots)

Am 14.06.2026, gegen 11:59 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, dessen Fahrer den Alten Mühlenweg in Schortens in auffälliger Fahrweise befahren haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wich der 45-jährige Fahrzeugführer auf dem Feldweg mehrfach größeren Regenpfützen aus, wodurch sein Fahrzeug zeitweise in Schlangenlinien geführt wurde. Eine entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin befürchtete daraufhin eine mögliche Beeinflussung des Fahrers und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den Fahrzeugführer im Anschluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Auch sonstige Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit konnten nicht festgestellt werden. Nach Abschluss der Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf ein verkehrsrechtlich relevantes Fehlverhalten oder eine Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugführers.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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