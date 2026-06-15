Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrskontrolle nach Hinweis auf auffällige Fahrweise
Schortens (ots)
Am 14.06.2026, gegen 11:59 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, dessen Fahrer den Alten Mühlenweg in Schortens in auffälliger Fahrweise befahren haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wich der 45-jährige Fahrzeugführer auf dem Feldweg mehrfach größeren Regenpfützen aus, wodurch sein Fahrzeug zeitweise in Schlangenlinien geführt wurde. Eine entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin befürchtete daraufhin eine mögliche Beeinflussung des Fahrers und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den Fahrzeugführer im Anschluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Auch sonstige Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit konnten nicht festgestellt werden. Nach Abschluss der Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf ein verkehrsrechtlich relevantes Fehlverhalten oder eine Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugführers.
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