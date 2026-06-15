PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.06.2026, zwischen 17:30 Uhr und 19.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße Haus Nr. 22 zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer BMW vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 10:31

    POL-WHV: Nötigung und Bedrohung auf Fahrradstraße - Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am 14.06.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einer Nötigung im Straßenverkehr sowie einer anschließenden Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Radfahrer die dortige Fahrradstraße, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mehrfach dicht auf ihn auffuhr. Der Radfahrer fühlte sich hierdurch ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 08:10

    POL-WHV: Oldtimermarkt in Bockhorn verläuft weitgehend störungsfrei

    Bockhorn (ots) - Vom 12.06.2026 bis zum 14.06.2026 fand in Bockhorn der traditionelle Oldtimermarkt statt. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen zog die Veranstaltung nach Angaben des Veranstalters mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher sowie rund 100 Aussteller mit etwa 6.000 Oldtimern aus dem In- und Ausland an. Das Veranstaltungsgelände befand sich wie in den Vorjahren zwischen dem Oldenburger Weg und der B 437. ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 08:55

    POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI - Stadt Wilhelmshaven, 12.-14.06.26

    Wilhelmshaven (ots) - Alkoholisierter Randalierer Am Sonntag, gegen 00:40 Uhr, randalierte ein 33-Jähriger auf einer Tanzveranstaltung in Fedderwarden. Durch den vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst sollte er dem Gelände verwiesen werden. Hierbei schlug der Aggressor einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ins Gesicht. Nach dem Eintreffen der Polizei versuchte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren