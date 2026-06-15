POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bockhorn (ots) - Vom 12.06.2026 bis zum 14.06.2026 fand in Bockhorn der traditionelle Oldtimermarkt statt. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen zog die Veranstaltung nach Angaben des Veranstalters mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher sowie rund 100 Aussteller mit etwa 6.000 Oldtimern aus dem In- und Ausland an. Das Veranstaltungsgelände befand sich wie in den Vorjahren zwischen dem Oldenburger Weg und der B 437. ...

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