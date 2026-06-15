Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 12.06.2026, zwischen 17:30 Uhr und 19.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße Haus Nr. 22 zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer BMW vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
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