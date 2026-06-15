Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherheit erfahren: Mit dem Fahrrad sicher unterwegs und Betrügern einen Schritt voraus

Wilhelmshaven (ots)

Mobil bleiben, die eigene Gesundheit fördern und gleichzeitig etwas für die persönliche Sicherheit tun - genau darum geht es bei der Veranstaltungsreihe "Sicherheit erfahren", die in Wilhelmshaven von der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gemeinsam mit dem Verein zur Förderung kommunaler Prävention Wilhelmshaven (kurz VKP) angeboten wird. Das besondere Konzept verbindet Verkehrsprävention und Kriminalprävention auf praxisnahe Weise. Während einer gemeinsamen Fahrradtour (ca. 8 km) erhalten Seniorinnen und Senioren wertvolle Tipps für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Gleichzeitig informieren die Präventionsfachkräfte der Polizei über aktuelle Betrugsmaschen und Straftaten, von denen insbesondere lebenserfahrene Menschen betroffen sein können. Themen wie der Schutz vor Schockanrufen, Enkeltrick, falschen Polizeibeamten oder Trickdiebstählen werden anschaulich erläutert und mit hilfreichen Verhaltensempfehlungen ergänzt.

"Sicherheit erfahren" steht dabei nicht nur für das sichere Fahren mit dem Fahrrad, sondern auch für das bewusste Erleben von Sicherheit im Alltag. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und ihr Wissen direkt in der Praxis anzuwenden. Neben der Vermittlung wichtiger Präventionsinhalte kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Die gemeinsame Radtour (Dauer ca. 3 Stunden) bietet Gelegenheit für Bewegung an der frischen Luft, soziale Kontakte und die Stärkung des eigenen Sicherheitsgefühls. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Plätze jedoch auf jeweils 25 Personen begrenzt.

Termine 2026

Beginn jeweils um 9:30 Uhr

08. Juli 2026 (Anmeldung bis 03. Juli) 19. August 2026 (Anmeldung bis 14. August) 09. September 2026 (Anmeldung bis 04. September)

Treffpunkt:

Bauverein Rüstringen, Störtebekerstraße 1, Wilhelmshaven

Anmeldung

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland E-Mail: praevention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de Telefon: 04421 942-108 oder 04421 942-109

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aktiv etwas für ihre Gesundheit, ihre Mobilität und ihre persönliche Sicherheit tun möchten. Denn wer sicher unterwegs ist und Gefahren frühzeitig erkennt, gewinnt ein Stück Lebensqualität und Selbstständigkeit hinzu.

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