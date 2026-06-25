Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch, den 24.06.2026, befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Molbergen gegen 12:05 Uhr die Molberger Straße in Fahrtrichtung Molbergen. Im Bereich der Einmündung Neuendamm beabsichtigte ein 67-jähriger PKW-Führer aus Bösel auf die Molberger Straße nach links aufzufahren, übersah hierbei den herannahenden Motorradfahrer. Der Molberger wich in der Folge nach rechts auf den Radweg aus, stürzte dabei jedoch und verletzte such leicht. Er wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Cloppenburg - Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pedelec

Am Mittwoch, den 24.06.2026, befuhr ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg regelwidrig den linken Gehweg der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Pingel-Anton. Eine 55-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg befuhr zu diesem Zeitpunkt den Amtshausweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder. Die Beteiligten wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Cloppenburg - Fensterscheiben eines Parteibüros beschmiert

In der Nacht von Dienstag, den 23.06.2026 auf Mittwoch, den 24.06.2026, beschmierten unbekannte Personen die Fensterscheiben eines Parteibüros an der Osterstraße mit diversen Schriftzügen, unter anderem mit "Antifa 1 +". Weiterhin wurden Aufkleber mit dem Schriftzug "Islamisierung Nein Danke" aufgeklebt. Die aufgebrachten Schriftzüge und Aufkleber konnten rückstandsfrei entfernt werden. Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl von Baustelle

Im Zeitraum von Montag, den 22.06.2026 (18:00 Uhr), bis Dienstag, den 23.06.2026 (11:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Großenknetener Straße / Höhe Feldweg und entwendeten aus drei Baumaschinen Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/939420 entgegen.

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