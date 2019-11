Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für das Stadtgebiet und den südlichen Landkreis Cloppenburg vom 23./24.11.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 23.11.2919, gegen 10.05 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Cappelner mit einem Pkw die Otto-Hahn-Straße in Emstek. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 %o. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Samstag, 23.11.2019, in der Zeit zwischen Mitternacht und 07:40 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einem VW Transporter die die Penkhusener Straße in Richtung Repker Straße in Emstek, Ortsteil Bühren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Allerdings kehrte er mit einem Radlader zurück und kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuges. Auf dem Transportweg nach Hause verursachte er weitere Schäden, u. a. wurde ein Telefonmast beschädigt. Diese verursachten Schäden wurden der Polizei durch Anwohner am frühen Sonntagmorgen mitgeteilt. Während die Polizeibeamten mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, fiel ihnen gegen 09.20 Uhr ein Fahrzeug auf, welches die Penkhusener Straße befuhr. Bei der Kontrolle wurde als Fahrzeugführer ein 47-jähriger Niederländer festgestellt. Dieser stand bei der Kontrolle unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von 0,8 %o. Es erhärtete sich der Verdacht, dass dieser Fahrzeugführer auch für die Unfälle aus der Nacht verantwortlich war. Das Unfallfahrzeug konnte auf einem Hof in der Nähe festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der verursachte Gesamtschaden wird auf 23000 Euro geschätzt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Weiterhin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen der morgendlichen Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Cloppenburg - jugendlicher Leichtsinn

Am Samstag, 23.11.2019, gegen 16.30 Uhr, zog sich ein 18-jähriger Garreler in Cloppenburg, Fritz-Reuter-Straße, unterhalb einer Brücke, Gesichtsverletzungen zu. Mehrere Jugendliche / junge Erwachsene hielten sich in dem Bereich auf und experimentierte dort mit Deo-Sprühdosen und einem Feuerzeug. Dabei kam es zu einer Verpuffung, bei der der Garreler verletzt wurde und anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 24.11.2019, gegen 03.25 Uhr, kam es in Cloppenburg, Bürgermeister-Heukamp-Straße, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 27-jähriger, alkoholisierter Mann aus Großenkneten beschädigte im weiteren Verlauf zwei auf dem dortigen Parkplatz stehende Pkw. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 24.11.2019, gegen 06.30 Uhr, kam es in Cloppenburg, Industriezubringer, auf dem Parkplatz einer Diskothek zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau aus Bersenbrück beschädigte beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

