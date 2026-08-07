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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Fahrzeug verunfallt - Mehrere Verletzte

FW-EN: Fahrzeug verunfallt - Mehrere Verletzte
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Sprockhövel (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23 Uhr zur Quellenburgstraße alarmiert. Dort war ein Fahrzeug verunfallt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus, verhinderte ein weiteres Wegrollen des Fahrzeugs und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Die drei Insassen, welche sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus dem Pkw begeben hatten, wurden vor Ort notärztlich untersucht. Zwei von ihnen wurden anschließend als leichtverletzt klassifiziert in eine Klinik transportiert. Anschließend wurde die Unfallstelle nach rund 45 Minuten an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Sprockhövel war mit 28 ehrenamtlichen Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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