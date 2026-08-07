FW-EN: Fahrzeug verunfallt - Mehrere Verletzte
Sprockhövel (ots)
Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23 Uhr zur Quellenburgstraße alarmiert. Dort war ein Fahrzeug verunfallt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus, verhinderte ein weiteres Wegrollen des Fahrzeugs und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Die drei Insassen, welche sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus dem Pkw begeben hatten, wurden vor Ort notärztlich untersucht. Zwei von ihnen wurden anschließend als leichtverletzt klassifiziert in eine Klinik transportiert. Anschließend wurde die Unfallstelle nach rund 45 Minuten an die Polizei übergeben.
Die Feuerwehr Sprockhövel war mit 28 ehrenamtlichen Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.
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