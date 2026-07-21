Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach zwei Bränden in Siegen - #polsiwi

Siegen (ots)

Montagabend (20.07.2026) hat es innerhalb von wenigen Stunden zweimal in Siegen gebrannt.

Gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von zwei brennenden Mülleimern in der Koblenzer Straße. Einer der Mülleimer befand sich unmittelbar vor dem Haupteingang der Siegerlandhalle, der andere war an einem Nebeneingang angebracht.

Wenig später, gegen 00:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem weiteren Brand hinzugerufen. Diesmal stand Sperrmüll in der Achenbacher Straße in Brand.

Die Feuerwehr konnte beide Brände zeitnah löschen. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese gehen in alle Richtungen, auch eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Feuer ist nicht auszuschließen. Ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen ist die Frage, ob die Brände im Zusammenhang stehen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

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