Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rettet Patient mit Drehleiter

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Dienstag gegen 3.30 Uhr zum Beermannshaus gerufen. Dort musste ein Patient in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Wohnhauses und der Verletzung des Patienten war ein Transport über den Treppenraum nicht möglich. Aufgrund dessen wurde der Patient unter Einsatz der Drehleiter aus der Wohnung verbracht und dem Rettungsdienst zum Weitertransport übergeben. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 4.40 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell