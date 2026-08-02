Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze zum Wochenende

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Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel rückte zunächst zweimal am Freitag gegen 13 und 19 Uhr zu gemeldeten Vegetationsbränden auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Münster aus. Nur in einem Fall bestätigte sich die Meldung. Der Brand im Bereich des Mittelstreifens erlosch allerdings von selbst. Bis auf die Kontrolle mit einer Wärmebildkamera waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Ebenfalls am Freitag rückten Einsatzkräfte in der Nachmittagszeit zu einer Adresse an der Wuppertaler Straße aus. Dort war eine Schlange auf der Terrasse gesichtet worden. Trotz intensiver Suche konnte das Tier nicht gefunden werden. Der Beschreibung nach könnte es sich um eine heimische und für den Menschen völlig ungefährliche Ringelnatter gehandelt haben.

Am Samstagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorrad auf der South-Kirkby-Straße. Der verletzte Fahrer wurde rettungsdienstlich versorgt. Durch die Feuerwehr wurden ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut.

Kurz darauf wurde die Feuerwehr gegen 13:15 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Bochumer Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss fest. In der Wohnung wurde noch eine Person angetroffen und durch die Feuerwehr ins Freie geführt. Ursache für die Rauchentwicklung waren angebrannte Speisen auf einem Herd. Die betroffene Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht; ein Transport in ein Krankenhaus war allerdings nicht notwendig.

Am Sonntagmorgen löste gegen 8 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Straße "Frielinghausen" aus. Die eintreffende Feuerwehr kontrollierte den Bereich des ausgelösten Rauchmelders und fand die Ursache für den Alarm: Backwaren in einem Toaster waren verbrannt und sorgten so zum einem für eine Rauchentwicklung und zum anderen für die bestimmungsgemäße Auslösung der Brandmeldeanlage.

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