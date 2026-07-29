FW-EN: Feuerwehr rückt aus auf die Autobahn

Sprockhövel (ots) - Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12 Uhr zu einer Türöffnung am Kirchplatz alarmiert. Um einen Anwohner wurde sich gesorgt und es bestand der Verdacht, dass sich dieser hilflos in einer Wohnung befand. Die Anwesenheit der Einsatzkräfte blieb diesem jedoch nicht unbemerkt und nach mehrmaligem Klopfen an der Wohnungstür wurde diese geöffnet. Kurz darauf rückten Einsatzkräfte ...

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