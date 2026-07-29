PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt aus auf die Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr zu einem angeblichen Brand eines Motorrades auf die Autobahn gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte nur ein Motorrad mit Motorschaden vor. Die Einsatzkräfte mussten nur ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel aufnehmen. Der Einsatz war um 21.215 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren