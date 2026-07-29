FW-EN: Feuerwehr rückt aus auf die Autobahn
Sprockhövel (ots)
Am Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr zu einem angeblichen Brand eines Motorrades auf die Autobahn gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte nur ein Motorrad mit Motorschaden vor. Die Einsatzkräfte mussten nur ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel aufnehmen. Der Einsatz war um 21.215 Uhr beendet.
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