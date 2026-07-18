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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Fahrzeug brennt in Gewerbestraße

FW-EN: Fahrzeug brennt in Gewerbestraße
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Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 11.00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Gewerbestraße gerufen. Dort war ein Fahrzeug bei Schweißarbeiten im Armaturenbereich in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war der Brand bereits gelöscht, so dass für die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten durchzuführen waren. Anschließend wurde der PKW mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da sich die Temperaturen im normalen Bereich befanden, beendete die Feuerwehr gegen 12.05 Uhr den Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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