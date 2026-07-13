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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauchmelder löst am Morgen aus

Sprockhövel (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 6:30 Uhr zur Bahnhofstraße alarmiert. In einem Objekt mit Ferienwohnungen hatte im Obergeschoss ein Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr konnte von außen zunächst keine Ursache feststellen. Nachdem der Eigentümer eingetroffen war, wurden die Räumlichkeiten kontrolliert. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Brandgeschehen. Das Objekt wurde daraufhin zur weiteren Überprüfung der Rauchmelder an den Eigentümer übergeben.

Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten. Vor Ort waren 18 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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