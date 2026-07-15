FW-EN: Fehlalarmierung durch Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots) - Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 6:30 Uhr zur Bahnhofstraße alarmiert. In einem Objekt mit Ferienwohnungen hatte im Obergeschoss ein Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr konnte von außen zunächst keine Ursache feststellen. Nachdem der Eigentümer eingetroffen war, wurden die Räumlichkeiten kontrolliert. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Brandgeschehen. Das Objekt wurde ...

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