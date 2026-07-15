FW-EN: Fehlalarmierung durch Brandmeldeanlage
Sprockhövel (ots)
Am Dienstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 21.30 Uhr zu einem Betriebsgebäude in der Gewerbestraße aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Unter Einsatz einer Wärmebildkamera wurde das Gebäude kontrolliert. Es wurden aber keine Auffälligkeiten festgestellt, so dass der Einsatz ohne weiteres Tätigwerden gegen 22.15 Uhr beendet werden konnte.
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