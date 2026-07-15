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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Fehlalarmierung durch Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 21.30 Uhr zu einem Betriebsgebäude in der Gewerbestraße aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Unter Einsatz einer Wärmebildkamera wurde das Gebäude kontrolliert. Es wurden aber keine Auffälligkeiten festgestellt, so dass der Einsatz ohne weiteres Tätigwerden gegen 22.15 Uhr beendet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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