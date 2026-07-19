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POL-PILEK: Glück im Unglück: Segelflieger stürzt ab

POL-PILEK: Glück im Unglück: Segelflieger stürzt ab
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Eßweiler (Kreis Kusel) (ots)

Glück im Unglück hatten zwei Männer bei einem Segelflugzeugabsturz am frühen Samstagnachmittag auf dem Flugplatz in Eßweiler. Der Vorfall ging für den 44-jährigen Piloten und seinen 29-jährigen Mitinsassen glücklicherweise glimpflich aus, beide kamen ohne schwerwiegende Verletzungen davon. Die Maschine befand sich im Endanflug und verlor in einer Höhe von etwa 10 Metern plötzlich an Auftrieb. Vermutlich ausgelöst durch drehende Winde kam es zum Strömungsabriss, sodass das Flugzeug absackte und auf der Landebahn aufschlug. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die beiden Männer zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ernsthafte oder gar lebensbedrohliche Verletzungen blieben glücklicherweise aus. Am Segelflieger entstand ein erheblicher Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich; die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls dauern an. |MaSt

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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