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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall mit drei PKWs auf der A1

FW-EN: Verkehrsunfall mit drei PKWs auf der A1
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Sprockhövel (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall mit drei PKWs gerufen. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A1 in Fahrrichtung Köln kurz vor dem Autobahnkreuz Wuppertal.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren der Rettungsdienst, die Polizei und der Abschleppdienst bereits vor Ort. Die Polizei wurde bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützt. Weiter wurden die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel überprüft und die Fahrbahn von herumliegenden Fahrzeugteilen gereinigt.

Insgesamt waren sechs Personen am Unfall beteiligt. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Der Einsatz dauerte eineinhalb Stunden und es waren zwölf Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Arno Peters
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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