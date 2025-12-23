Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Sottrum und Fährhof

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sottrum (ots)

Am Montagnachmittag wurden die Feuerwehren Sottrum und Hellwege zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K205 zwischen Sottrum und Fährhof alarmiert. Nach der ersten Meldung sollte eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein.

Vor Ort bestätigte sich diese Meldung nicht. Ein Kleinlieferwagen (Mercedes Citan) war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Den Einsatzkräften bot sich ein großes Trümmerfeld. Der Fahrer war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits nicht mehr eingeklemmt, er verstarb jedoch noch an der Einsatzstelle.

Die Feuerwehren Sottrum und Hellwege sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Die K205 wurde für die Dauer der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Hellwege konnte nach Abschluss ihrer Maßnahmen vorzeitig aus dem Einsatz entlassen werden.

Bis zum Abtransport des verunfallten Fahrzeugs verblieb die Feuerwehr Sottrum an der Einsatzstelle. Im Einsatz waren der Gemeindebrandmeister, der stellvertretende Gemeindebrandmeister, die Feuerwehren Sottrum und Hellwege, die Polizei Sottrum, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt. Zusätzlich unterstützte die ELW-Gruppe der Samtgemeindefeuerwehr.

Im Anschluss an den Einsatz fand eine Nachbesprechung statt. Für die Ortsfeuerwehr Hellwege war es zudem der erste Einsatz des neuen Löschgruppenfahrzeugs 10 (LF 10), das Anfang Dezember in Dienst gestellt wurde.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell