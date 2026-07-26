Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr dreimal zum Wochenende im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12 Uhr zu einer Türöffnung am Kirchplatz alarmiert. Um einen Anwohner wurde sich gesorgt und es bestand der Verdacht, dass sich dieser hilflos in einer Wohnung befand. Die Anwesenheit der Einsatzkräfte blieb diesem jedoch nicht unbemerkt und nach mehrmaligem Klopfen an der Wohnungstür wurde diese geöffnet.

Kurz darauf rückten Einsatzkräfte gegen 15:30 Uhr zur Beseitigung einer Ölspur auf der Kreftingstraße aus. Auf einer Straßenlänge von circa 300 Metern brachte die Feuerwehr Bindemittel aus und nahm dieses nach der Einarbeitung zur fachgerechten Entsorgung wieder auf.

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 17 Uhr zu einem Waldstück im Bereich des Deilbachwegs gerufen. Über einem Spazierweg drohte ein Baum umzustürzen. Die Einsatzkräfte entfernten den Gefahrenbaum daraufhin mit einer Motorsäge.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell