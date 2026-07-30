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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Vegetationsbrand an der Grundschule

FW-EN: Vegetationsbrand an der Grundschule
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Sprockhövel (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17 Uhr zu einem Vegetationsbrand auf dem Gelände der Grundschule Börgersbruch an der Dresdener Straße alarmiert. In unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude brannten rund 20 Quadratmeter Wiese und Buschwerk. Der Hausmeister der Schule hatte bereits Löschmaßnahmen mit eigenen Mitteln eingeleitet. Die Feuerwehr löschte die Stelle weiter mit einem C-Rohr ab und kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera.

Nach circa 20 Minuten war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren zunächst 33 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und nahm den Sachverhalt auf.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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