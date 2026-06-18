Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag um 12:45 Uhr kam es auf einem Gehweg in der Straße Hammerweide in Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-jähriger Marokkaner und ein 28-jähriger Guineer gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Streitigkeiten. Die Streitigkeiten endeten in einer Schlägerei. Hierbei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Nach Angaben des 28-Jährigen soll ihn der 34-Jährige mit dem Griff des Messers geschlagen haben. Die beiden Männer wurden jeweils leicht verletzt. Die eingesetzten Polizisten nahmen den 34-jährigen Marokkaner in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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