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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Person unter Radlader eingeklemmt

FW-EN: Person unter Radlader eingeklemmt
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Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kam es auf dem Radweg in Haßlinghausen zwischen Poststraße und Friedhofsweg zu einem Unfall. Dabei kippte ein Radlader um und klemmte eine Person mit Beinen und Oberkörper ein. Bis zum Eintreffen des gegen 11.55 Uhr alarmierten Rettungsdienstes und der Feuerwehr wurde der Verunfallte von einem Passanten betreut. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Patient ansprechbar. In Zusammenarbeit mit der Notärztin befreite die Feuerwehr die eingeklemmte Person mittels mehrerer Hebekissen und einem Akkuspreizer. Aufgrund der Verletzungen wurde der Patient mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehr sicherte darüber hinaus die Landung und den Start des Hubschraubers ab. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 14.30 Uhr. Parallel dazu wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12.35 zur van-Galen-Straße gerufen. Dort hatte ein Rauchmelder in der Küche einer Wohnung durch Kochen ausgelöst. Nach Erkunden der Wohnung wurde kein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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