FW-EN: Feuerwehr rückt aus wegen Ast und Verunreinigung

Sprockhövel (ots) - Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Dienstag gegen 3.30 Uhr zum Beermannshaus gerufen. Dort musste ein Patient in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Wohnhauses und der Verletzung des Patienten war ein Transport über den Treppenraum nicht möglich. Aufgrund dessen wurde der Patient unter Einsatz der Drehleiter aus der Wohnung verbracht und dem Rettungsdienst ...

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