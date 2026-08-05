FW-EN: Feuerwehr rückt aus wegen Ast und Verunreinigung
Sprockhövel (ots)
Gegen 12.10 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel auf die Autobahn gerufen. Dort stand auf dem Seitenstreifen ein LKW, bei dem Betriebsstoffe ausliefen. Die Feuerwehr dämmte nach Absicherung der Einsatzstelle das Auslaufen mit Bindemitteln ein. Die weitere Schadensbeseitigung übernahm die Autobahnmeisterei. An der Hohen Egge Zwischenweg drohte ein abgebrochener Ast in 4 m Höhe auf die Straße zu fallen. Die Feuerwehr Sprockhövel rückte um 12.20 Uhr aus und entfernte den Ast.
Rückfragen bitte an:
Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher
Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de
Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell