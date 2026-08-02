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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin im Pflegeheim bestohlen

Bad Münstereifel (ots)

Am Samstag (1. August) verließ gegen 17:45 Uhr eine 95-jährige Seniorin ihr Zimmer im Marienheim (Seniorenheim) in Bad Münstereifel um am Abendessen teilzunehmen.

Sie verschloss dabei sowohl ihre Zimmertür als auch eine abschließbare Schublade in ihrem Zimmer welche von ihr als "Tresor" genutzt wird.

Als sie um 18:30 Uhr zu ihrem Zimmer zurückgekehrt war und die Zimmertür aufgeschlossen hatte, musste sie feststellen, dass ihre Schublade aufgeschlossen wurde und Goldschmuck im Wert von ca. 10000 Euro sowie 65 Euro Bargeld entwendet wurden.

Bei dem Schmuck handelte es sich um einen Ring mit Diamanten, einen Ring mit blauem Stein, ein massives Goldarmband und zwei Goldketten.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt und eine Spurensicherung durchgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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