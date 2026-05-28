Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Vormittag

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern und Alt-Wetter wurden am Morgen um 07:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Albringhauser Straße / Esborner Straße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war es dort zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eines der Fahrzeuge kam dabei erst kurz vor einer Hauswand zum Stehen.

Aufgrund der Nähe zum Standort Esborn waren die ersten Einsatzkräfte schnell vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle beteiligten Personen ihre Fahrzeuge verlassen. Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle vollständig ab und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Parallel dazu wurden die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert.

Leider kam es auch an dieser Einsatzstelle erneut zu Beschwerden zahlreicher Autofahrer über die zunächst notwendige Vollsperrung der Fahrbahn. Teilweise wurden den Einsatzkräften dabei die ungewöhnlichsten Ausreden genannt, weshalb man ausgerechnet diese Strecke passieren müsse.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Vollsperrungen ausschließlich dort eingerichtet werden, wo sie aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich sind. Ein Sprecher der Feuerwehr ergänzt, dass gemeinsam mit der Polizei in der Regel schnellstmöglich nach Lösungen gesucht werde, um den Verkehr zumindest halbseitig wieder freigeben zu können. Auch bei diesem Einsatz war dies nach kurzer Zeit möglich.

Die Feuerwehr bittet daher alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und darum, den Einsatzkräften die notwendige Arbeit zu ermöglichen, anstatt diese durch unnötige Diskussionen zusätzlich zu belasten.

Da anschließend keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich waren, konnte der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 08:02 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Im Baumhof" alarmiert. Der Hausnotrufdienst hatte gemeldet, dass die Person die Tür nicht mehr eigenständig öffnen könne. Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte die Tür schließlich doch von der Patientin selbst geöffnet werden, sodass sie direkt an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 35 Minuten beendet.

Zu einem weiteren Einsatz wurde der Tagesdienst um 11:01 Uhr alarmiert. Im Mühlenweg im Ortsteil Wengern benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Einsatzfahrt konnte jedoch abgebrochen werden, sodass der Einsatz nach zehn Minuten beendet wurde.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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