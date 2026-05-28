Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandeinsatz am Mittwochnachmittag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

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Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden um 18:04 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Esborn und Wengern mit dem Einsatzstichwort "Brand Lagerhalle" in das Gewerbegebiet "Schwelmer Straße" alarmiert. Nachdem die ersten Einsatzkräfte bereits kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, wurde schnell festgestellt, dass es sich um einen Brand im Gebäudeanschlussraum handelt. Umgehend gingen Trupps unter Atemschutz mit CO2-Löscher und C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand so schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Ebenfalls wurden Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Räumlichkeiten eingesetzt und durch den zuständigen Energieversorger das Gebäude stromlos geschaltet. Im weiteren Verlauf wurde aus dem Brandraum noch der beschädigte Akku einer Photovoltaikanlage durch die Einsatzkräfte geborgen und in einem mit Wasser gefüllten Container gelagert. Ebenfalls bewährte sich an der Einsatzstelle das Hygienekonzept der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Hierbei wurde unter anderem durch das Brandereignis kontaminierte Schutzkleidung der Einsatzkräfte direkt entsprechend vor Ort verpackt und die Einsatzkräfte mit Ersatzkleidung ausgerüstet. Neben den Kräften der Feuerwehr Wetter (Ruhr) waren weiterhin ein Rettungswagen, die Kreisfeuerwehrzentrale mit einem Atemschutzlogistikfahrzeug, die Polizei, das Ordnungsamt sowie der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) vor Ort. Nach Abschluss aller Arbeiten konnten die ehrenamtlichen Kräfte den Einsatz nach circa 4,5 Stunden beenden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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