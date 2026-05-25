Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - bisher fünf Einsätze an Pfingsten

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde an Pfingstsamstag um 12:40 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Am Stoppenberg" alarmiert. Durch die eingesetzten Kräfte konnte zunächst kein Grund für die Rauchentwicklung festgestellt werden. In einem Video des Anrufers war zu erkennen, dass die Rauchentwicklung aus dem Bereich der Voßhöfener Straße gekommen sein soll. Der Bereich wurde ebenfalls kontrolliert, jedoch konnten auch dort keine Feststellungen gemacht werden, sodass der Einsatz nach 50 Minuten beendet werden konnte.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 13:53 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf dem Ruhrradwanderweg im Ortsteil Alt-Wetter alarmiert. Der Anrufer gab an, dass eine Weide umgestürzt sei und möglicherweise ein weiterer Baum umzustürzen drohe. Der Bereich wurde kontrolliert. Ein Eingreifen der Einsatzkräfte war jedoch nicht erforderlich, da sich die betroffenen Bäume mitten auf einer Wiesenfläche befanden. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und nach 30 Minuten beendet.

An Pfingstsonntag wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter um 10:41 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Eickenstraße alarmiert. Der Anrufer meldete, dass ein Grill auf einem Balkon Feuer gefangen habe. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Bewohner den brennenden Elektrogrill bereits eigenständig gelöscht. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da an der Fassade noch erhöhte Temperaturen festgestellt wurden, öffneten die Einsatzkräfte den Bereich großflächig, um mögliche Glutnester freizulegen und ablöschen zu können. Anschließend wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund 40 Minuten beenden.

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden um 17:50 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim an der Hartmannstraße alarmiert. Vor Ort hatte ein Rauchmelder ausgelöst, nachdem bei der Zubereitung von Fischstäbchen Fett in einem Backofen abgetropft war und es dadurch zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert und im Anschluss belüftet. Danach konnte die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben werden. Die Feuerwehr beendete den Einsatz nach rund 25 Minuten.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 19:41 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in die Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Gemeldet wurde ein Ast, der auf die Fahrbahn gestürzt sein sollte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Ast halb auf der Fahrbahn lag. Das Hindernis wurde mittels Bügelsäge zerkleinert und beseitigt. Anschließend wurde der betroffene Baum über die Drehleiter auf weitere lose oder beschädigte Äste kontrolliert. Diese Maßnahme erfolgte zur Beruhigung des aufgebrachten Anrufers. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach rund 20 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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