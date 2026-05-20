Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Übung an der Evangelischen Stadtkirche in Pforzheim

Pforzheim (ots)

Am 20.05. führte die Feuerwehr Pforzheim gemeinsam mit den Ausbildern der Fachgruppe Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen eine umfangreiche Ausbildungs- und Trainingsmaßnahme durch. Ziel war es, unter realitätsnahen Bedingungen anspruchsvolle Einsatzszenarien im Bereich der Höhenarbeit zu trainieren. Den Höhepunkt bildete eine Höhengewöhnungsübung an der Evangelischen Stadtkirche. In rund 60 Metern Höhe konnten die Einsatzkräfte verschiedene Bewegungs- und Sicherungstechniken üben, die in dieser Form nur selten zur Verfügung stehen. Für die speziell ausgebildeten Kräfte bot sich damit die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in einem außergewöhnlichen Umfeld zu festigen und weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt der Übung standen die sichere Fortbewegung in großer Höhe, das Arbeiten unter erschwerten Bedingungen sowie die Abstimmung innerhalb der eingesetzten Teams. Solche Trainings sind ein wichtiger Bestandteil der kontinuierlichen Aus- und Fortbildung, um im Ernstfall schnell, sicher und professionell handeln zu können.

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