Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am heutigen Tage um 10:54 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall in der Poststraße, Ecke Königstraße, alarmiert. Hier war ein Pkw nach einer Kollision mit einem Bordstein auf die Fahrerseite gestürzt und hochkant stehen geblieben. Die 71-jährige Fahrerin des Peugeots konnte das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte nach sechs Minuten hatte die ebenfalls anwesende Polizei die Person bereits durch den Kofferraum befreien können und zur medizinischen Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus transportiert.

Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel und stellten es anschließend wieder auf die eigenen vier Räder. Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt und die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden abgestreut. Die Fahrbahn wurde anschließend von Glassplittern, Fahrzeugteilen und dem kontaminierten Bindemittel gereinigt.

Durch die Polizei wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 35 Minuten beenden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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