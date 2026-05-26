Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Gewerbeobjekt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden heute Vormittag um 09:28 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbeobjekt in der Wasserstraße alarmiert. Als die Kräfte nach zwei Minuten eingetroffen waren, war das Gebäude bereits vorbildlich geräumt. In dem betroffenen Bereich eines holzverarbeitenden Betriebes konnte festgestellt werden, dass ein Hubsteiger versehentlich in den Bereich eines Linearmelders geraten war und dieser daraufhin den Alarm ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben, und die Kräfte beendeten den Einsatz nach rund 45 Minuten.

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