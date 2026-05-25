Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr im Kreis Soest - vier Tage voller Gemeinschaft, Spaß und Action

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Wetter (Ruhr) (ots)

Von Freitag, 22.05.2026, bis Montag, 25.05.2026, nahm die Jugendfeuerwehr Wetter (Ruhr) am traditionellen Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Soest teil. Bei herrlichstem Wetter mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier abwechslungsreiche und unvergessliche Tage.

Die sommerlichen Temperaturen sorgten natürlich auch für die ein oder andere Abkühlung. So wurden zahlreiche Wasserschlachten veranstaltet und der Pool entwickelte sich schnell zum beliebten Treffpunkt. Dabei blieb kaum jemand trocken - einige Teilnehmer sprangen freiwillig ins kühle Nass, andere wurden eher unfreiwillig mit einer Erfrischung überrascht.

Doch nicht nur der Spaß stand im Mittelpunkt - auch der sportliche und feuerwehrtechnische Wettkampf kam nicht zu kurz. Unsere Jugendlichen nahmen erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben teil. Dazu gehörten unter anderem ein Staffellauf, ein Löschangriff, eine Schnelligkeitsübung, Kugelstoßen sowie ein Geschicklichkeitsspiel. Darüber hinaus absolvierten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Geländemarsch, bei dem das Gebiet rund um das Zeltlager erkundet wurde.

Für weitere Highlights sorgte die Lagerdisko am Samstag- und Sonntagabend. Gemeinsam wurde zu bekannten und neuen Liedern getanzt, gelacht und ausgelassen gefeiert.

Am Sonntag begann der Tag mit dem gemeinsamen Besuch des Lagergottesdienstes. Der anschließende Mittag und Nachmittag standen ganz im Zeichen des Besuchs. Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden unserer Wehr nutzten die Gelegenheit, die Nachwuchsretterinnen und Nachwuchsretter im Kreis Soest zu besuchen und einen Einblick in das Lagerleben zu erhalten.

Am Montag hieß es dann leider Abschied nehmen. Gemeinsam wurden die Zelte abgebaut und die Heimreise angetreten. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stand jedoch schnell fest: Das Pfingstzeltlager war erneut eine rundum gelungene Veranstaltung und die Vorfreude auf das kommende Jahr ist bereits groß, wenn die Fahrzeuge wieder Richtung Kreis Soest rollen.

Ein besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern der Jugendfeuerwehr. Sie engagieren sich nicht nur in ihrer Arbeit innerhalb der Löscheinheiten, sondern investieren zusätzlich einen großen Teil ihrer Freizeit in die Nachwuchsarbeit. Gerade in der heutigen Zeit ist es alles andere als selbstverständlich, vier Tage seiner freien Zeit für eine solche Veranstaltung aufzubringen. Dieses Engagement verdient besondere Anerkennung und großen Respekt.

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