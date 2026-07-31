Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspureinsatz und Baum auf Kleintransporter

Ennepetal (ots)

Am 30.07.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach in Stadtgebiet alarmiert. Am Morgen gegen 8 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine Betriebsmittelspur im Stadtgebiet Voerde. An der gemeldeten Einsatzstelle kam es zu einem Austritt von Schmiermitteln aus einem abgestellten Fahrzeug. Durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug wurden die Betriebsmittel abgestreut und aufgenommen. Die Straße konnte nach kurzer Zeit, durch die Polizei, für den fließenden Verkehr wieder freigegeben werden. Am Abend gegen 19 Uhr wurden die Kräfte der Hauptwache Ennepetal erneut alarmiert. Im Stadtgebiet Heide meldete ein Anrufer einen umgestürzten Baum der auf ein geparktes Fahrzeug gestürzt sei. Die Leistelle Ennepe-Ruhr entsandte daraufhin das Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle. An der Einsatzstelle angekommen, stellte sich heraus das ein Baum mit ca. 30cm Durchmesser auf einem parkendem PKW auflag und diesen an der Weiterfahrt hinderte. Um an dem Fahrzeug keine weiteren Schäden zu verursachen, wurde die Drehleiter der Hauptwache zur Einsatzstelle alarmiert und der Baum von der Krone aus, mittels Kettensäge, abgetragen. Der Einsatz dauerte ca. 60min. Für den laufenden Einsatz wurden Teile der Umgebungsstraßen durch die Polizei gesperrt.

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