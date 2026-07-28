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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verunfallte Person an der Hasper Talsperre

Ennepetal (ots)

Am Montag den 27.07.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal aufgrund einer verunfallten Person zur Hasper Talsperre alarmiert. Aus dem Meldebild ging hervor das sich eine Person in einem absturzgefährdeten Bereich befinden sollte. Umgehend wurden die Einsatzkräfte, bestehend aus der hauptamtlichen Wache und Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, durch die Kreisleitstelle zur Einsatzstelle entsandt. Zusätzlich wurden ein Rettungswagen sowie einen Notarztfahrzeug alarmiert. An der Einsatzstelle konnte durch schnelle Erkundung die verunfallte Person an einem Steilhang neben der Talsperre aufgefunden werden. Es folgten eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst sowie eine anschließende technische Rettung durch die Feuerwehr. Nach den erfolgten Maßnahmen wurde die Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Während des laufenden Einsatzes wurde der Grundschutz der Stadt Ennepetal durch die freiwillige Feuerwehr gesichert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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