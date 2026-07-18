FW-EN: Gasgeruch in einem Wohnhaus

Ennepetal (ots) - Am 06.07.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer eingelaufenen Brandmeldeanlage in einem städtischen Gebäude alarmiert. Vor Ort hatte ein Rauchwarnmelder in einer Wohneinheit im 1.OG ausgelöst. Daraufhin entsandte die Leistelle Ennepe-Ruhr den Löschzug der Hauptwache sowie Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal zur Einsatzstelle. Vor Ort konnte schnelle Entwarnung gegeben werden, da es zu ...

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