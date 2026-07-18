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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasgeruch in einem Wohnhaus

Ennepetal (ots)

Am 17.07.2026 um 20:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Gasgeruch in den Ortsteil Voerde gerufen. Vor Ort konnte die Feuerwehr eine geringe Konzentration an Erdgas feststellen. Die Heizungsanlage wurde stillgelegt und das Haus gelüftet. Der Energieversorger konnte die Leckage schnell lokalisieren. Im Einsatz waren drei Einheiten der Feuerwehr Ennepetal und der örtliche Energieversorger.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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