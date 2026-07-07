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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Eingelaufene Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am 06.07.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer eingelaufenen Brandmeldeanlage in einem städtischen Gebäude alarmiert. Vor Ort hatte ein Rauchwarnmelder in einer Wohneinheit im 1.OG ausgelöst. Daraufhin entsandte die Leistelle Ennepe-Ruhr den Löschzug der Hauptwache sowie Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal zur Einsatzstelle. Vor Ort konnte schnelle Entwarnung gegeben werden, da es zu keinem Schadenereignis gekommen war. Der Einsatz endete nach ca. 30min

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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