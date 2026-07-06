Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gewässerverunreinigung

Ennepetal (ots)

Am 05.07.2026 um 22:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in den Ortsteil Milspe zu einer Gewässerverunreinigung gerufen.

In einer Teichanlage waren mehrere Fische verendet. Eine Gewässerverunreinigung konnte von der Feuerwehr nicht festgestellt werden. Das Umwelt- und Veterenäramt wurde benachrichtigt. Um 22:54 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz war das Hauptamt.

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