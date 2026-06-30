Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 29.06.2026 um 08:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person hinter Tür" in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung, da von einer hilflosen Person ausgegangen wurde. Bei der anschließenden Erkundung konnten jedoch keine Personen in der Wohnung angetroffen werden. Die Wohnungstür wurde wieder ordnungsgemäß gesichert. Der Einsatz für die 9 eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal endete um 09:26 Uhr.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 29.06.2026 um 10:46 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" in den Ortsteil Milspe alarmiert. Die 5 Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei dem Transport des Patienten zum Rettungstransportwagen. Der Einsatz für die 6 eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal endete um 11:12 Uhr.

Um 14:06 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in den Ortsteil Hasperbach alarmiert. Dort ist ein Baum umgestürzt und lag auf der Fahrbahn. Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert, die Fahrbahn gereinigt. Ebenfalls wurde der städtische Bauhof über die Einsatzzentrale informiert. Der Einsatz endete für die 5 eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal um 14:52 Uhr.

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