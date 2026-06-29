Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: mehrere Feuerwehreinsätze

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:02 Uhr zu einer Personensuche in den Ortsteil Peddenöde alarmiert. Eine Person wurde von Angehörigen vermisst und sollte sich in dem Bereich der Peddenöde aufhalten. Die Feuerwehr befuhr mit geländegängigen Fahrzeugen die Wald- und Wanderwege ab, zeitgleich wurde eine Drohne der Feuerwehr zur Personensuche eingesetzt. Um 13:28 Uhr konnten die Maßnahmen der Feuerwehr beendet werden, da die Person an Ihrer Meldeadresse angetroffen wurde.

Um 15:35 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Voerde zu einem: "Baum über Fahrbahn alarmiert. Ein ca. 15 meter langer Nadelbaum lag quer über der Fahrbahn und versperrte die Durchfahrt. Die Feuerwehr, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort war, zerkleinerte den Baum mittels Motorkettensäge und reinigte die Fahrbahn. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 16:05 Uhr beendet werden.

Um 17:59 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Ortsteil Altenvoerde, zu einem Kleinbrand in einer Küche alarmiert. Dem Mieter der Wohnung war bei der Nahrungsmittelzubereitung, eine Pfanne und Bereiche um den Herd entzündet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht und alle Personen befanden sich außerhalb des Gebäudes. Die Personen wurden von der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und betreut. Die Wohnung wurde von einem Atemschutztrupp mit einem Kleinlöschgerät und einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet. Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten um 18:28 Uhr beendet werden.

Um 19:50 Uhr wurde die Feuerwehr in die Voerderstrasse, zu einem: "Wasserschaden im Gebäude" alarmiert. Im Badezimmer des 3.Obergeschosses eines Einfamilienhauses, traten durch einen Defekt massive Wassermassen aus. Die Feuerwehr schieberte das Wasser ab und der Energieversorger trennte den Strom zum Gebäude. Mit mehreren speziellen Gerätschaften wurde das Wasser aus dem Haus befördert. Der Städische Bereitschaftsdienst und das Bauamt der Stadt Ennepetal waren vor Ort und stellten eine aktuelle, vorübergehende "nicht Bewohnbarkeit" fest. Die Mieter des Wohnhauses kamen bei Familienangehörigen unter.

Für die Zeit des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet, durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt und um 21:03 wurden die Einsatzkräfte zu einer Tierrettung in die Boesebeckerstrasse alarmiert. Ein Reh hatte sich in einem Gartenzaun verfangen. Die Einsatzkräfte befreiten behutsam das Rotwild aus seiner Zwangslage und führten es unbeschadet der Natur zurück. Der Einsatz konnte für die Einsatzkräfte um 21:47 Uhr beendet werden.

Um 0:58 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer gemeldeten Ölspur in die Wilhelmshöherstrasse alarmiert. Ein Fahrzeug hatte Betriebsstoffe verloren und diese über ca. 600m Verkehrsfläche abgegeben. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf und alarmierte eine Spezialfirma zur Beseitigung der Straßenkontamination. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 01:53 Uhr beendet werden.

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