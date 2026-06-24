FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst

Ennepetal (ots) - Am 20.06.2026 um 18:44 Uhr musste die Feuerwehr Ennepetal in die Hagener Straße ausrücken. Dort kam es zu einer unbekannten Rauchentwicklung in einem Garten. Die mit einem Kommandowagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter sowie einem Tanklöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich um ein Grillfeuer handelte. Die ebenfalls alarmierten Löscheinheiten Voerde ...

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