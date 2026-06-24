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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am 23.06.2026 um 11:25 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienstes zum Busbahnhof gerufen. Der Rettungsdienst wurde bei seinen Aufgaben von der Feuerwehr unterstützt und die Einsatzstelle wurde zum Schutz des Patienten abgesperrt. Der Einsatz war um 12:26 Uhr beendet. Im Einsatz war das Hauptamt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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