FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst
Ennepetal (ots)
Am 23.06.2026 um 11:25 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienstes zum Busbahnhof gerufen. Der Rettungsdienst wurde bei seinen Aufgaben von der Feuerwehr unterstützt und die Einsatzstelle wurde zum Schutz des Patienten abgesperrt. Der Einsatz war um 12:26 Uhr beendet. Im Einsatz war das Hauptamt.
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