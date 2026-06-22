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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr zu zwei Einsätzen alarmiert: Brandmeldeanlage im Gymnasium ausgelöst und Aufsitzrasenmäher stürzt in Böschung

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 21.06.2026 zu zwei unterschiedlichen Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Zunächst rückten die Einsatzkräfte zum Gymnasium aus, nachdem dort die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Nach einer umfassenden Erkundung des betroffenen Bereichs konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgesetzt und das Gebäude anschließend wieder an die Verantwortlichen übergeben.

Um 17:28 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem weiteren Einsatz in die Ortschaft Burg alarmiert. Ein Aufsitzrasenmäher war aus bislang ungeklärter Ursache eine Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine technische Rettung war nicht erforderlich. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte bei der Bergung des Fahrzeugs. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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