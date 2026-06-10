Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigungen und zwei verletzte Menschen nach Verfolgungsfahrt durch Aachen

Eupen/Aachen (ots)

Am Dienstagvormittag (09.06.2026) ist ein 19-jähriger Autofahrer aus Belgien vor der Polizei geflüchtet. Nachdem die Verfolgung aufgrund erhöhter Gefährdung unbeteiligter Personen abgebrochen werden musste, fanden Polizisten das Fahrzeug verunfallt vor. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

Gegen 09:35 Uhr informierte die belgische Polizeileitstelle Eupen die Polizeileitstelle Aachen über einen bevorstehenden Grenzübertritt aufgrund einer Verfolgungsfahrt. Ein belgischer Streifenwagen verfolgte zu diesem Zeitpunkt ein rotes Auto, das in Richtung der deutschen Grenze unterwegs war. Mehrere Streifenwagen der Aachener Polizei nahmen ebenfalls die Verfolgung des roten Fahrzeugs auf - auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Nachdem die Verfolgung abgebrochen worden war, sahen die Einsatzkräfte das Fahrzeug gegen 09:55 Uhr auf der Rütscher Straße wieder. Als der Fahrer weiter flüchten wollte, touchierte er mit dem Auto ein Polizeimotorrad und eine Hauswand. Die anschließende Flucht endete schließlich in einem Graben an der Rütscher Straße. Im Fahrzeug befand sich der 19-jährige Fahrer. Eine Beifahrerin, die zuvor während der Verfolgungsfahrt im Fahrzeug gesehen worden war, befand sich nicht mehr im Auto. Sie ist flüchtig.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt verursachte der 19-Jährige mehrere Unfälle: Im Bereich der Mozartstraße beschädigte er ein Auto, am Theaterplatz rammte er einen Pkw, wodurch eine Person im Fahrzeug leicht verletzt wurde. Außerdem wurden ein Streifenwagen, ein Polizeimotorrad, eine Hauswand und ein Grünstreifen beschädigt. Ein Polizist wurde durch den Zusammenstoß des flüchtenden Autos mit dem Polizeimotorrad leicht verletzt.

Da die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs unklar sind, wurde es sichergestellt. Beim 19-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf Drogeneinfluss. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen der Polizei Aachen und der Polizei Eupen sind eingeleitet worden. Auf der deutschen Seite der Grenze stehen mindestens Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfall-Flucht sowie Fahren unter Drogeneinfluss auf der Liste. Warum der Mann vor der Polizei geflüchtet ist, ermittelt nun die Polizei Belgien.

Der 19-jährige Autofahrer aus Belgien wurde vorläufig festgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell