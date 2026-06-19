Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Fehlalarm im Fachmarktzentrum

Ennepetal (ots)

Ein böswillig ausgelöster Druckknopfmelder hat am Freitagabend gegen 20:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Voerder Straße geführt. Nach dem Alarm der automatischen Brandmeldeanlage rückten die Hauptwache und der Löschzug Milspe-Altenvoerde zu dem dortigen Fachmarktzentrum aus. Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab schnell Entwarnung: Es brannte nicht. Ein Unbekannter hatte einen Druckknopfmelder mutwillig betätigt. Nach der Rückstellung der Anlage wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

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