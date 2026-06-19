PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Fehlalarm im Fachmarktzentrum

Ennepetal (ots)

Ein böswillig ausgelöster Druckknopfmelder hat am Freitagabend gegen 20:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Voerder Straße geführt. Nach dem Alarm der automatischen Brandmeldeanlage rückten die Hauptwache und der Löschzug Milspe-Altenvoerde zu dem dortigen Fachmarktzentrum aus. Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab schnell Entwarnung: Es brannte nicht. Ein Unbekannter hatte einen Druckknopfmelder mutwillig betätigt. Nach der Rückstellung der Anlage wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 06:05

    FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

    Ennepetal (ots) - Am 17.06.2026 um 21:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Ortsteil Milspe gerufen. Durch Dämpfe beim Kochen wurde ein Melder im Flur ausgelöst. Die Wohnung wurde gelüftet. Um 21:21 Uhr war der Einsatz beendet. Im Einsatz war das Hauptamt. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 22:06

    FW-EN: Feuerwehreinsatz durch automatische Brandmeldeanlage

    Ennepetal (ots) - Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Industriebetrieb an der Breckerfelder Straße alarmiert. Dort hatte aus ungeklärter Ursache die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich eingehend. Da kein Schadenfeuer und keine Gefahr festgestellt werden konnten, war ein weiteres Eingreifen der Hauptwache sowie der Werkfeuerwehr nicht ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 06:25

    FW-EN: Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am 12.06.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zahlreichen Einsätzen alarmiert. Insgesamt 6-mal entsandte die Kreisleitstelle Ennepe-Ruhr die Kräfte der Hauptwache in das Stadtgebiet. Bei sämtlichen Alarmierungen handelte es sich um ausgetretene Betriebsmittel die sich unkontrolliert auf den Verkehrswegen ausbreiteten. Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurden die Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren