Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 20.06.2026 um 18:44 Uhr musste die Feuerwehr Ennepetal in die Hagener Straße ausrücken. Dort kam es zu einer unbekannten Rauchentwicklung in einem Garten. Die mit einem Kommandowagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter sowie einem Tanklöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich um ein Grillfeuer handelte. Die ebenfalls alarmierten Löscheinheiten Voerde und Oberbauer mussten nicht tätig werden.

Danach wurde die Feuerwehr um 21:28 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in die Berninghauser Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Der Topf mit dem Essen wurde von einem Trupp unter Atemschutz ins Freie gebracht und die betroffene Wohneinheit wurde belüftet. Im Einsatz waren der Kommandowagen, die Hauptwache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug sowie die Löscheinheiten Milspe-Altenvoerde und Voerde mit je einem Hilfeleistungslöschfahrzeug. Die Feuerwehr war mit insgesamt 21 Personen vor Ort.

Am 21.06.2026 um 00:49 kam es am Mönninghof zu einem Verkehrsunfall. Dort kam ein mit 9 Personen besetzter Pickup von der Straße ab, beschädigte einen Stromverteilerkasten, durchschlug eine Hecke und kam in einem Garten zu stehen. Der Rettungsdienst sichtete, unterstützt von der Feuerwehr, die betroffenen Personen. Insgesamt wurden sieben Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte das Unfallfahrzeug und stellte den Brandschutz sicher. Durch den beschädigten Verteilerkasten war der gesamte Straßenzug ohne Strom. Der Energieversorger konnte den Schaden noch in der Nacht provisorisch reparieren. Vor Ort waren insgesamt 16 Einsatzkräfte. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

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