Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mehrere versuchte Diebstähle aus PKW

Simmertal (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in der Ortslage Simmertal zu mehreren versuchten Diebstählen aus unverschlossenen PKW. Unbekannte Täter öffneten dabei offenbar gezielt Fahrzeuge, die nicht verschlossen waren, und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinen größeren Entwendungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß abzuschließen und keine Wertgegenstände im Innenraum zurückzulassen. Anwohner, die über private Videoaufzeichnungen verfügen oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen und entsprechendes Material zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

