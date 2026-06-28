Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 27.06.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach ins und außerhalb des Stadtgebiets alarmiert. Aufgrund eines sehr hohen Einsatzaufkommen und eines parallellaufenden Brandeinsatz in eine anliegende Kommune, alarmierte die Kreisleitstelle die Kräfte der Hauptwache Ennepetal überörtlich zu eingelaufenen Brandmeldeanlagen in städtischen Einrichtungen. Bei beiden Alarmierungen konnte vor Ort ein Schadensereignis ausgeschlossen werden. Gegen Mittag folgten weitere Einsätze im Stadtgebiet. Im Stadtteil Voerde wurde eine Betriebsmittelspur gemeldet. Diese wurde durch die Feuerwehr abgestreut und aufgenommen. Anschließend folgte ein Einsatz im Stadtteil Altenvoerde. Vor Ort unterstütze das Hilfeleistungslöschfahrzeug bei der Behandlung eines Notfallpatienten durch den Rettungsdienst Ennepe-Ruhr. Zum Ende hin folgte die Alarmierung Tier in Notlage im Stadtteil Voerde. Vor Ort hatten Anwohner ein hilfloses Tier gemeldet. Das Tier konnte durch die Einsatzkräfte sichergestellt und einer Fachkundigen Person übergeben werden.

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